Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı Hawary'i Kabul Etti

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı Hawary'i Kabul Etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aassem Rashed Hawary'i kabul etti. Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Bayraktaroğlu'nun, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Tuğgeneral Hawary'i kabul ettiği belirtildi.

Kabulde, Orgeneral Kadıoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
