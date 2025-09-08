Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı Hawary'i Kabul Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aassem Rashed Hawary'i kabul etti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Bayraktaroğlu'nun, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Tuğgeneral Hawary'i kabul ettiği belirtildi.

Kabulde, Orgeneral Kadıoğlu da yer aldı.