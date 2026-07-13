Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Pakistanlı mevkidaşı Munir ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Pakistanlı mevkidaşı Munir ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetli olarak Türkiye'yi ziyaret eden Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'i Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. İki komutan basına kapalı görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile bir araya geldi.

Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Munir'i Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Törende, iki ülkenin milli marşları çalınmasının ardından Munir, Onur Kıtası'nı selamladı.

Bayraktaroğlu ve Munir daha sonra basına kapalı görüştü.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
Muhalefetin 'mehter marşı' eleştirilerine, Erdoğan'dan Kabine sonrası net yanıt

Erdoğan'dan muhalefete "mehter marşı" tartışmalarını bitirecek yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'da deprem! Aldığı tüm tehditleri isim verip tek tek paylaştı

Amedspor'da deprem! Tüm şehir bu iddiaları konuşuyor
6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı

6 yıldır firariydi! FETÖ hükümlüsü resmen "delikte" yaşıyormuş

Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da 3 nükleer reaktörün faaliyeti askıya alındı

Fransa önlemleri artırdı! Nükleer reaktörler kapatıldı
Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor

Karadeniz’de alarm verildi! Kemire kemire yok ediyor
Samuel Eto'o, Kylian Mbappe'ye sahip çıktı

Antalyaspor ve Konyaspor'un eski yıldızından Mbappe'ye açık destek
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili 'Büyük vurgun' göndermesi yine akıllara geldi

Cem Yılmaz biliyor muydu? "Büyük vurgun" yine akıllara geldi