Bayraktaroğlu NATO Genelkurmay Toplantısına Katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarının yer aldığı, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich başkanlığında, NATO üye ülkeleri genelkurmay başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya iştirak etti. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda, bölgesel savunma ve güvenlik konuları görüşüldü." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA