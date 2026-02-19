Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, SACEUR Orgeneral Grynkewich ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus G. Grynkewich ile Türkiye'de resmi bir görüşme gerçekleştirdi.
Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Grynkewich'i Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
İstiklal Marşı ve NATO resmi marşı çalındıktan sonra Grynkewich, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Bayraktaroğlu ve Orgeneral Grynkewich,? törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal