Haberler

Bayraktaroğlu'ndan MGK'da güvenlik konferansı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'nde Milli Güvenlik Konferansları kapsamında gerçekleştirilen programa katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'nde Milli Güvenlik Konferansları kapsamında gerçekleştirilen programa katıldı.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları kapsamında, geleceğin askeri harekat ortamına yönelik değerlendirmeler, askeri doktrinlerin dönüşümü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelecek vizyonu başlıklarında konferans verdi. Konferansa, üst düzey kamu yöneticileri ile askeri personel katıldı."

Kaynak: AA
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ertuğrul Doğan: Yabancı kuralı değişmeyecek

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kahreden haberi verdi

David Beckham ve Shakira, Dünya Kupası'nda paraya para demedi

Sadece 1 ayda servet kazanmışlar! Rakamı duyanın ağzı açık kalıyor
Fethiye’deki yangının tahribatı havadan görüntülendi

Turizm cenneti şehrimizde hasar büyük
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar

Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Ünlü oyuncu buz gibi suya girip meydan okudu: Her babayiğit yapamaz!

Ünlü oyuncu buz gibi suya girip meydan okudu: Her babayiğit yapamaz!
Adana'da denizde dalgalara kapılan 2 kişi boğuldu

3 arkadaştan 2'si artık yok
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı