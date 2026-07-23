Bayraktaroğlu'ndan MGK'da güvenlik konferansı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'nde Milli Güvenlik Konferansları kapsamında gerçekleştirilen programa katıldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'nde Milli Güvenlik Konferansları kapsamında gerçekleştirilen programa katıldı.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları kapsamında, geleceğin askeri harekat ortamına yönelik değerlendirmeler, askeri doktrinlerin dönüşümü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelecek vizyonu başlıklarında konferans verdi. Konferansa, üst düzey kamu yöneticileri ile askeri personel katıldı."