Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı ile Görüştü
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile Türkiye'de bir araya geldi. Törende iki ülkenin milli marşları çalındı, ardından basına kapalı bir görüşme gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ???????ile bir araya geldi.

Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Al-Mannai'yi Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Al-Mannai, Onur Kıtası'nı selamladı.

Orgeneral Bayraktaroğlu ve Korgeneral Al-Mannai??????,? törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
