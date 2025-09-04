Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı ile Görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ???????ile bir araya geldi.
Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Al-Mannai'yi Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Al-Mannai, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Bayraktaroğlu ve Korgeneral Al-Mannai??????,? törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
