Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, İngiltere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Walker'ı kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker'ı Ankara'da kabul etti. Görüşmeye Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker'ı kabul etti.

Genelkurmay'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan İngiltere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker'ı kabul ettiği belirtildi.

Kabulde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

Bungalov tatili kabusa döndü! Küçük çocuğun durumu ağır
Dev banka 'yeni altını' ilan etti: Tarihi rekorlara çok az kaldı

Dev banka 'yeni altını' ilan etti! Tarihi rekorlara çok az kaldı
Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile kameralar önünde dalga geçti

Trump, BAE lideri ile kameralar önünde dalga geçti
Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor! Dudak uçuklatan yatırım
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi

Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi
Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi

Narin'in ağabeyi, işin aslını Haberler.com'a açıkladı