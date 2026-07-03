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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Hollandalı mevkidaşı Eichelsheim ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Hollandalı mevkidaşı Eichelsheim ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetli olarak Türkiye'yi ziyaret eden Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim'i resmi törenle karşıladı. İki komutan, milli marşlar ve Onur Kıtası selamlamasının ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim ile bir araya geldi.

Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Eichelsheim'i Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Eichelsheim, Onur Kıtası'nı selamladı.

Orgeneral Bayraktaroğlu ve Orgeneral Eichelsheim,? törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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