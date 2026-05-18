Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Brüksel'de bazı ziyaretlerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bazı ziyaretlerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'da, Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin'i, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Yaprak Balkan'ı ve askeri ataşeliği ziyaret ettiği belirtildi.

