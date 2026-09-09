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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Grynkewich ile görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Bayraktaroğlu'nun, Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen NATO İletişimciler Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'de bulunan Grynkewich ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: AA
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