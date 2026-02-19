Bayraktaroğlu ve Grynkewich Buluştu

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyarette bulunan Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus Grynkewich ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kendisinin resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyarette bulunan Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus Grynkewich ile Genelkurmay Başkanlığı'nda bir araya geldi. Grynkewich ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi tören ile karşılandı.

Kaynak: ANKA