Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Amasya Valiliği'nde Vali Bakan ile görüştü

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GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Amasya'daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Amasya'ya gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Valilik binası önünde Vali Önder Bakan tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ardından Vali Önder Bakan'ın makamına geçti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kentteki temas ve çalışmalarına devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı