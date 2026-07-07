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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı Caine ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı Caine ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'i resmi törenle karşılayarak baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Dan Caine'i Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşının çaldığı törende Bayraktaroğlu ve Caine, basın mensuplarında poz verdi. Ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nun makamına geçen ikili, burada baş başa ve heyetler arası görüşmelere katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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