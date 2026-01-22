Yüksek Hızlı Tren Projesi İncelemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi Oymaağaç Şantiyesi'nde incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şantiye ziyaretinde Büyükkılıç ve Eyigün'e, yetkililer tarafından projenin mevcut durumu ve ilerleme sürecine dair sunum yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyigün, "Kayseri için en iyi revizyonları yapmışız, tünelleri ve viyadükleri değiştirmişiz. Kayseri merkezine hızlı tren gelmesi için gerekeni yapmışız. Lazım olan neyse onu yapacağız. Bir kazma vuruyoruz, bir ray döşüyoruz, yüzyıl kalıyor. Yaptığımızın 100-150 yıllık ömrü var. Kırk defa düşün bir kere yap. O yüzden yapmışken en doğruyu, en uygununu, en faydalısını yapalım." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç da projeye verdikleri güçlü desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eyigün ile emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkür etti.