Genco Erkal: 'Bu Kalleş Covıd, Sonunda Beni de Vurdu'

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Erkal, "Bu kalleş Covid sonunda beni de vurdu. Ege turnemiz tümden iptal maalesef" dedi.

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Erkal'ın yaptığı paylaşım şöyle:

"Bu kalleş Covid sonunda beni de vurdu. Ege turnemiz tümden iptal maalesef. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere hoşça kalın. Aman dikkat. Bana bir şey olmaz demeyin."