Genco Erkal: "Bu Kalleş Covıd, Sonunda Beni de Vurdu" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genco Erkal: "Bu Kalleş Covıd, Sonunda Beni de Vurdu"

Genco Erkal: 'Bu Kalleş Covıd, Sonunda Beni de Vurdu'

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Erkal, “Bu kalleş Covid sonunda beni de vurdu. Ege turnemiz tümden iptal maalesef” dedi.

 - Güncelleme:

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Erkal, "Bu kalleş Covid sonunda beni de vurdu. Ege turnemiz tümden iptal maalesef" dedi.

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Erkal'ın yaptığı paylaşım şöyle:

"Bu kalleş Covid sonunda beni de vurdu. Ege turnemiz tümden iptal maalesef. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere hoşça kalın. Aman dikkat. Bana bir şey olmaz demeyin."

ANKA / Güncel

Koronavirüs Genco Erkal Ege Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title