Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Osmaniye'de temaslarda bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Osmaniye'de vatandaşlarla iftar yaptı, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bak, kentteki programları kapsamında AK Parti Osmaniye İl Gençlik Kollarınca düzenlenen "İftara 5 Kala" etkinliğine katıldı.

Program kapsamında trafikteki sürücülere ve yolculara kumanya dağıtan Bak, vatandaşlarla sohbet etti.

Toprakkale Belediyesi ile AK Parti Toprakkale İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Bak, daha sonra Dağıstan Mahallesi'nde bir vatandaşın evinin bahçesinde verdiği iftara katıldı.

Bakan Bak, 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşi ve 4 çocuğunu kaybeden İsmail Kaba'yı Raufbey Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.