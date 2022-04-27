Gençlere Malatyalı Şahsiyetler Anlatılıyor

MALATYA (Bültenler) - Bu kapsamda Tecde Anadolu Lisesi'nde araştırmacı yazar Melih Yılmaz tarafından öğrencilere Malatyalı Şemsi Belli anlatıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Enver Kalaycıoğlu, "Malatya Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Grubu Temsilcisi olarak yeni ve genç kalemler yetiştirmek için baba harcıyoruz, bugün burada böyle bir program yapıyor olmanın sebebi de bu. Kent Konseyi'mizde biz genç şairler yazarlar grubunu oluşturmak istiyoruz. Bu grubu da belli liselerde belli öğrencilerimizi alarak oluşturacağız" dedi.

Aynı zamanda Edebiyat Öğretmeni olan Melih Yılmaz, Şemsi Belli ile ilgili kısa bilgiler verdi. Şemsi Belli'nin 1925 yılında Malatya'nın Tekmezar Mahallesi'ndeki İmamoğlu Sokağı'nda dünyaya geldiğini söyleyen Yılmaz, Gazi İlkokulunun 588 numaralı öğrencisi Şemsi Belli'nin 1937 yılında bu okuldan "Usta" dereceyle mezun olduğunu söyledi.

Yılmaz, Belli'nin Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra Malatya'ya döndüğünü ve o günlerde Malatya'da yayınlanmakta olan Fırat Gazetesi'nde çalışmaya başladığını, aynı zamanda İstanbul'da yayınlanan Cumhuriyet, Ankara'da yayınlanan Ulus Gazetesi'nin maaşlı muhabirliğini yaptığını belirtti.

Yılmaz "Şemsi Belli radyo ve tv programcılığı ve sunuculuğu yapmıştır. 1988 ve 1989 yıllarında TRT'de"Şiir Bahçesi" adlı programı yapmıştır. Ayrıca Şemsi Belli Kadıköy İlçe Başkanlığı ve Birlik Partisi Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştur. 1968 yerel seçimlerinde Ankara Belediye Meclisi üyeliğine seçilir. 1969 genel milletvekili seçimlerinde, partisi Şemsi Belli Adana'dan aday gösterilmiştir" dedi.

Bültenler / Güncel