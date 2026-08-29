Gençlerbirliği ve Erzurumspor 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Erzurumspor'un golü Eren Tozlu'dan, Gençlerbirliği'nin golü ise Adama Traore'den geldi. Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 7'ye yükseltirken, Erzurumspor ligdeki ilk puanını aldı. Gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanda Trabzonspor ile, Erzurumspor ise sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.
(ANKARA)- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Başkent ekibi puanını 7'ye yükseltirken Erzurumspor ilk puanını aldı.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eryaman Stadyumu'nda Erzurumspor'u konuk etti.
Konuk ekip, 55. dakikada Eren Tozlu'nun golüyle öne geçti. Gençlerbirliği, 66. dakikada Adama Traore'nin kaydettiği golle eşitliği sağladı. Traore'nin bir golü de ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 7'ye yükseltti. Erzurumspor ise ligdeki ilk puanını aldı.
Ligin gelecek haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Erzurumspor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.