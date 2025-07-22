Gençler Yangına Karşı Mahallede Nöbet Tutuyor

Gençler Yangına Karşı Mahallede Nöbet Tutuyor
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Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Bayat Mahallesi'nde bir grup genç, mahallelerini tehdit eden yangına karşı sabaha kadar nöbet tutarak alevleri gözetliyor. Yangına müdahale ise hava ve karadan devam ediyor.

MAHALLELİDEN YANGINA KARŞI NÖBET

Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Bayat Mahallesi'nde bir grup genç, mahallelerini tehdit eden alevlere karşı nöbet tuttu. Gençler, mahalle ile orman sınırında sabaha kadar yangını gözetledi.

Bu arada ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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