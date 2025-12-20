Haberler

"Geleceğimizi Yazan Genç Yürekler" projesi kapsamında gençler Phaselis Antik Kenti'ni gezdi

Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Özgecan Aslan Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 'Geleceğimizi Yazan Genç Yürekler' projesi kapsamında gençler, Phaselis Antik Kenti'ni ziyaret ederek tarih ve kültür bilincini artırdı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Çocuk ve Gençleri Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yer alan "Geleceğimizi Yazan Genç Yürekler" projesi çerçevesinde gençler, Phaselis Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde faaliyet gösteren Özgecan Aslan Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kurslara katılan öğrenciler için rehber eşliğinde kültürel gezi organize edildi.

Tarihin ve doğanın iç içe geçtiği Phaselis Ören Yeri'ndeki gezide, öğrencilere antik kentin tarihi hakkında bilgi verildi.

Etkinlikle, gençlerin tarih ve kültür bilincinin artırılması, kültürel mirasa sahip çıkma farkındalığının güçlendirilmesi amaçlandı.

Rehber anlatımlarıyla gerçekleştirilen programın, gençlerin sosyal bağlarının güçlenmesine, geçmişle bağ kurmalarına ve kültürel değerlere yönelik duyarlılık kazanmalarına katkı sağladığı belirtildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocuk ve gençlerin güvenliğinin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı önemsediklerini, proje kapsamında benzer faaliyetlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
