Gençler "Koltuk Senin" uygulamasıyla Harbiye'de ücretsiz konser dinleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ tarafından 2021'den bu yana sürdürülen "Koltuk Senin" uygulaması, 18-24 yaşlarındaki İstanbullulara kültür sanat etkinliklerini ücretsiz izleme imkanı sunuyor.

İBB Kültür AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kültür AŞ ve kültür sanat sektörü işbirliğiyle hayata geçirilen uygulamayla gençler, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda ücretsiz konser dinleyecek.

Gençler, yarından itibaren başlayan yeni programla Radar Türkiye uygulaması üzerinden oluşturdukları dijital sıra ile sürece dahil olabilecek.

Etkinlik günü boş kalan koltuklar sistem üzerinden belirlenecek ve sıra numarasına göre gençlere ücretsiz sunulacak.

Başvuru hakkında bilgi

Başvurular yalnızca etkinlik alanında yapılabileceği için Koltuk Senin'den faydalanmak isteyen gençlerin etkinlik günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda bulunması gerekiyor.

Alanda yer alan bilgilendirme panosu üzerinden yönlendirme yapıldıktan sonra Radar Türkiye uygulaması indirilerek "Koltuk Senin" bölümüne girişten sonra "Sıra Al" butonuna tıklanıyor ve panoda yer alan ekrandaki kare kod okutularak kayıt oluşturuluyor.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra sistem başvuru sahibini otomatik olarak sıraya alacak. Etkinlik başladıktan sonra boş koltuk oluşması ve sıranın gelmesi durumunda kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacak.

Giriş işlemleri, uygulamadaki "Biletlerim" bölümünde yer alan kare kodla gerçekleştirilecek.

Her kullanıcı ayda en fazla 4 etkinliğe başvurabiliyor. Kayıtlar ise konser günü saat 20.00 itibarıyla açılacak.