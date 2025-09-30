Genç Yesevi Birimi'nden Doğa Yürüyüşü Etkinliği

Yesevi Hareketi Derneği Genç Yesevi Birimi, üniversite öğrencileriyle Şahinkaya Kanyonu'nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Genç Yesevi Başkanı Sefacan Yılmaz, etkinlikle hem üniversiteye yeni katılan öğrencilerin Vezirköprü'yü tanımasını sağladıklarını hem de gençlere doğal yaşam ve hayvanları koruma konusunda farkındalık kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Yılmaz, organizasyona destek veren Arama Kurtarma Lideri Turgut Narman ve Zafer Sarıer'e, il başkanı İlhan Cömert'e ve rehberliklerinden dolayı Vezirköprü Doğa Yürüyüşü Grubuna teşekkür etti.