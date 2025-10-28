Haberler

Genç Tasarımcılara Fırsat: Savunmadan Sanata Yarışması Başladı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı işbirliğinde düzenlenen 'Savunmadan Sanata: Genç Tasarımlar' yarışması, milli değerlere duyarlılığı artırmayı ve sanatsal yaratıcılığı desteklemeyi hedefliyor. Ortaokul ve lise öğrencileri, özel gün kartı ve tişört tasarımı kategorilerinde yarışabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) işbirliğinde düzenlenen "Savunmadan Sanata: Genç Tasarımlar-Özel Gün Kartı ve Tişört Tasarımı Yarışması" başvuruları başladı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, gençlerin milli ve manevi değerlere duyarlılığını artırmak, yerli savunma sanayisine yönelik farkındalıklarını güçlendirmek ve sanatsal yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla düzenlenen yarışma, öğrencilerin tasarım becerilerini geliştirmelerini ve savunma sanayisinin simge değerlerini sanatsal bir biçimde yorumlamalarını hedefliyor.

Ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin katılabileceği yarışma, iki farklı kategoride gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda ortaokul öğrencileri, "Özel Gün Kartı Tasarımı" kategorisinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Anneler Günü veya Öğretmenler Günü gibi özel günlerden birini seçerek kart tasarımı yapabilecek.

Lise öğrencileri ise "Tişört Tasarımı" kategorisinde, Türk savunma sanayisini temsil eden semboller (uçak, helikopter, insansız hava araçları, milli sistemler gibi) aracılığıyla gençliğin dinamizmini ve yerli üretim gücünü yansıtan özgün tasarımlar hazırlayacak.

Yarışmaya başvurular, ortaokul ve lise öğrencilerinin velileri veya öğretmenleri tarafından, 12 Aralık'a kadar "https://yarisma.tskgv.org.tr" internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Çeşitli ödüllerin verileceği yarışmada toplamda 492 tasarım ödüllendirilecek. Her bir kademe için dereceye giren tasarımlar ocak-şubat döneminde ilan edilecek ve ödül töreni düzenlenecek.

Dereceye giren tasarımlar, "https://bagis.tskgv.org.tr" adresinden bağış karşılığında sunulacak.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
