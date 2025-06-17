Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Musiki Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

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Milli Eğitim Bakanlığı ve MÜSDAV iş birliğiyle düzenlenen 'Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Musiki Yarışması' ödül töreni, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı. Törende, müzik eğitimi alan öğrencilerin din, sanat ve kültürdeki katkıları vurgulandı.

"Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Musiki Yarışması"nın ödül töreni Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) organizasyonunda, musiki programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri arasında düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten törende yaptığı konuşmada, dini musiki, Türk sanat musikisi ve halk musikisi alanında eğitim alan öğrencilerin sadece müzik eğitimi almadığını aynı zamanda medeniyet tasavvuruyla da hemhal olduğunu söyledi.

Öğrencilerin, sadece yarışmak için değil, tanışmak, paylaşmak, birlikte üretmek için bir araya geldiği ifade eden Ökten, şöyle konuştu:

"Sevgili gençler, her biriniz bu nadide eserleri icra ederken emeğinizi, heyecanınızı, hayalinizi ve inancınızı dile getiriyorsunuz. Necip Fazıl'ın dediği gibi, belli ki gözünüz büyük sanatkarlıkta. Mesafeler ekininiz, zaman madeniniz olsun, sanatınız güzelliklere vesile olsun diliyorum."

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen ise yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek, kendilerini zevkle dinlediklerini söyledi.

MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Bekiroğlu da vakıflarının, İslam'ın insanlığa barış ve huzur getiren evrensel mesajını tanıtmak üzere kurulduğunu söyledi.

Bu mesajın toplumlara ulaştırılmasında en etkili vasıtalardan birinin kültür ve sanatın kapsayıcı imkanı ve dili olduğunu aktaran Bekiroğlu, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sanat programı uygulayan imam hatip liselerindeki gençleri desteklemeyi vazife kabul ettiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından "Musikinin Mimarları", "Geleceğin Ustaları" ve "Solo Performans" kategorilerinde derece alan okul ve öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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