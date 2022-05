GENÇ SANATÇIDAN BÜYÜLEYEN KONSER - Haberler

ANTALYALILARI dünya müzikleriyle buluşturan genç sanatçı Merve Akyıldız, piyanosu ve sesiyle izleyenleri büyüledi.

Antalya Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü'nden mezun olan 28 yaşındaki Merve Akyıldız, tarihi Kaleiçi semtindeki özel bir sanat merkezinin konuğu oldu, yerli ve yabancı müzikseverlerin karşısına çıktı. Yurtiçi ve yurtdışında birçok piyano ve vokal yarışmalarından ödüller kazanan, klasik müzik eğitiminin yanı sıra; folk, jazz, etnik, ambient tarzlarda çalışmalar yapan genç sanatçı Merve Akyıldız, 2018 yılından beri dünya müziği konseptindeki 'Merve Akyıldız World Music Project' ile konserler veriyor.

BERLİN'DE SAHNEYE ÇIKIYOR

Aynı zamanda YuMaK ekibinin vokallerinden biri olan, Almanya'nın Berlin şehrinde de Babylon Orkestra ile solist olarak konserlere devam eden Merve Akyıldız, Antalyalı izleyicisine dünya şarkılarından bir demet sundu. Akyıldız, konserde piyanosu eşliğinde ve büyüleyen ses tonuyla 'I ride so', 'Evlerine varagele usandım', 'Kaval sviri', 'Manastırın Ortasında', 'Tıs trihas to gefyri', 'Bende Yoluma Giderim', 'Under the Jasmin tree', 'Ay lolo' 'Ramizem', 'Tumbabalaika' adlı şarkıları yorumladı.

ALKIŞ YAĞMURUNA TUTULDU

İzleyenlere dünya şarkılarıyla keyifli bir akşam yaşatan Merve Akyıldız, alkış yağmuruna tutuldu. Merkezin yöneticisi Rengin Ekmekçioğlu, genç sanatçıya sarılıp "Seninle gurur duyduk, yolun, şansız açık olsun" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel