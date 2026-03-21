12 yaşındaki piyanist Elif Naz Ertuğrul, nisan ayında iki konserde sahneye çıkacak

Mozarteum Üniversitesi Pre-College bölümünde piyano eğitimi alan 12 yaşındaki Elif Naz Ertuğrul, önümüzdeki ay iki önemli konser verecek. İlk konseri 18 Nisan'da ünlü kemancı Cihat Aşkın yönetiminde gerçekleştirilecek, ikinci konseri ise 24 Nisan'da Adana'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile olacak.

Genç müzisyen, 18 Nisan'da ünlü kemancı ve sanat yönetmeni Cihat Aşkın yönetiminde gerçekleştirilecek ENKA Sahne Sanatları Gala Konseri'nde sahneye çıkacak ve programda Ludwig van Beethoven ve Frederic Chopin eserlerini seslendirecek.

İkinci konser olarak Ertuğrul, 24 Nisan'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Adana'da sahneye çıkacak. Ertuğrul, Şef Valid Agayev yönetimindeki konserde, daha önce İstanbul Süreyya Operası'nda Aromsa Oda Orkestrası ile yorumladığı "Haydn Konçertosu"nu bu kez tüm bölümleriyle seslendirecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Savaşta yeni faza geçiliyor! İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
Haberler.com
500

Özgür Özel'in iddialarının ardından Bakan Gürlek'e destek yağdı

Özgür Özel'in iddialarının ardından Bakan Gürlek'e destek yağdı
Asensio'nun bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı

Bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı
Avrupa diken üstünde! İran'ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı

Avrupa'nın kalbi diken üstünde! İran'ın gizli silahı uykuları kaçırdı
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Özgür Özel'in iddialarının ardından Bakan Gürlek'e destek yağdı

Özgür Özel'in iddialarının ardından Bakan Gürlek'e destek yağdı
Takımda kalması artık mucize! Okan Buruk'tan bomba Icardi kararı

Korkulan oldu
Dortmund Emre Can ile yeni sözleşme imzaladı

En sonunda imzayı attı!