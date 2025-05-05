Genç Motosikletli Hayatını Kaybetti, Hediyesi Babasından Yıldönümünde Geldi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kazada yaşamını yitiren Emirhan Gözalan'ın motosikletinin 2 yıl önce 18'inci yaş gününde babası İbrahim Gözalan tarafından hediye edildiği ortaya çıktı. Anne Esra Keskin Gözalan'ın bu doğum günü hediyesini sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştığı görüldü:

"Canım oğlum, 20.08.2005 18'inci yaş günün kutlu olsun. Rabb'im sağlıklı, huzurlu, mutlu, başarılı ömürler nasip etsin inşallah. Canımın içisin, seni çok seviyorum. Babanın hediyesi motorunu sağlıkla, kazasız belasız kullanmak nasip olsun inşallah."

Serhat YILMAZ/AKYAZI(Sakarya)