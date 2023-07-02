Genç kadın bayram öncesi aldığı motosikletle ölüme gitti

Antalya'da bir güzellik merkezinde çalışan 27 yaşındaki Hatice Ebru Kaplan, bayram öncesi aldığı motosikletle seyir halindeyken önündeki kamyona arkadan çarptı. Talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü genç kadın yaşamını yitirdi.

KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

Güzellik merkezinde çalıştığı belirlenen Hatice Ebru Kaplan'ın motosikletini bayram öncesi aldığı bildirildi. Kaza, Alanya-Manavgat D 400 karayolunda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Hatice Ebru Kaplan'ın kullandığı 07 BIJ 643 plakalı motosiklet Karaöz kavşağında, Osman Arslan'ın kullandığı 07 JR 581 plakalı kamyona arka sol tarafından çarptı.

KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Hatice Ebru Kaplan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.