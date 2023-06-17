Üye Girişi
Haberler
İş İnsanı Fatih Yiğit, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

İş İnsanı Fatih Yiğit, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

ESKİŞEHİR'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü iş insanı Fatih Yiğit (36), yaşamını yitirdi.

ESKİŞEHİR'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü iş insanı Fatih Yiğit (36), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Eskişehir- Kütahya karayolu 11'inci kilometrede meydana geldi. Türkiye Genç İş insanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yiğit yönetimindeki 06 FY 2646 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fatih Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yiğit'in cenazesi, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Fatih Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title