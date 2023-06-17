İş İnsanı Fatih Yiğit, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

ESKİŞEHİR'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü iş insanı Fatih Yiğit (36), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Eskişehir- Kütahya karayolu 11'inci kilometrede meydana geldi. Türkiye Genç İş insanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yiğit yönetimindeki 06 FY 2646 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fatih Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yiğit'in cenazesi, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.