Haberler

"Genç Günler Atölyeleri" 9 Mayıs'ta başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen "Genç Günler Atölyeleri", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi ve Müze Gazhane'de gerçekleşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen "Genç Günler Atölyeleri", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi ve Müze Gazhane'de gerçekleşecek.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, yazarlık, yönetmenlik, oyunculuk, sahne dövüşleri, yaratıcılık ve hareket gibi konularda, önemli eğitmenlerle atölye çalışmaları düzenlenecek.

Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen gençlik ve sanat buluşması Genç Günler kapsamında hayata geçirilen atölyeler, gençleri birbirinden farklı disiplinlerde sanatla buluşturacak.

Maltepe Üniversitesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Gürhan Elmalıoğlu, 9 Mayıs'ta 12.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Stüdyo 1'de "Sahne Dövüşleri Atölyesi" verecek.

Sahnede inandırıcı, heyecan verici ve yaratıcı şiddet illüzyonu oluşturmanın yöntemlerini, sahne dövüşü tekniklerini güvenle uygulamanın yollarını içeren atölyeye katılım 26 kişiyle sınırlı olacak.

Moda Sahnesi'nin kurucularından yönetmen Kemal Aydoğan'ın düzenlediği "Yönetmenlik Atölyesi" ise 10 Mayıs'ta ?17.00'de Müze Gazhane Meydan Sahne'de gerçekleşecek.

Aydoğan, bugünün tiyatrosunda yönetmenin işlevi, bu işlevin metin analizi ve oyuncu yönetimi aşamalarında nasıl ele alındığını klasik ve çağdaş metinler üzerinden katılımcılarla paylaşacak.

Yeşim Özsoy-Giannina Carbunariu'nun düzenlediği "Gerçeklikten Kurguya ve Yeniden Gerçekliğe" atölyesi ise 12 Mayıs'ta 17.00'de Müze Gazhane Meydan Sahne'de düzenlenecek.

Gonca Gümüşayak'ın düzenlediği "Oyuncular için Hareket Atölyesi" 16 Mayıs'ta 12.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Stüdyo 1'de yapılacak. Atölyeye katılım 20 kişiyle sınırlı olacak.

Oyuncu ve yazar Zeynep Kaçar'ın düzenlediği "Yazarlık Atölyesi" de 16 Mayıs'ta 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi ÇGSM-3.Kat'ta gerçekleşecek.

Atölyelere, gencgunleratolye@ibb.gov.tr adresine mail göndererek kayıt yapılabilecek.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk
Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi

AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları alevlendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok

Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
Yozgat'ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı

Köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
Boks antrenörünün acı sonu: Eve giren ekipler cansız bedenini buldu

Boks antrenörünün acı sonu: Eve giren ekipler...

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Türkiye'de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı

Türkiye'de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı
Genç kadının dansı, İzmir'deki Hıdırellez kutlamalarına damga vurdu

Yer: İzmir! Hıdırellez kutlamalarına damga vuran görüntü