"Genç Günler Atölyeleri" 9 Mayıs'ta başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen "Genç Günler Atölyeleri", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi ve Müze Gazhane'de gerçekleşecek.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, yazarlık, yönetmenlik, oyunculuk, sahne dövüşleri, yaratıcılık ve hareket gibi konularda, önemli eğitmenlerle atölye çalışmaları düzenlenecek.

Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen gençlik ve sanat buluşması Genç Günler kapsamında hayata geçirilen atölyeler, gençleri birbirinden farklı disiplinlerde sanatla buluşturacak.

Maltepe Üniversitesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Gürhan Elmalıoğlu, 9 Mayıs'ta 12.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Stüdyo 1'de "Sahne Dövüşleri Atölyesi" verecek.

Sahnede inandırıcı, heyecan verici ve yaratıcı şiddet illüzyonu oluşturmanın yöntemlerini, sahne dövüşü tekniklerini güvenle uygulamanın yollarını içeren atölyeye katılım 26 kişiyle sınırlı olacak.

Moda Sahnesi'nin kurucularından yönetmen Kemal Aydoğan'ın düzenlediği "Yönetmenlik Atölyesi" ise 10 Mayıs'ta ?17.00'de Müze Gazhane Meydan Sahne'de gerçekleşecek.

Aydoğan, bugünün tiyatrosunda yönetmenin işlevi, bu işlevin metin analizi ve oyuncu yönetimi aşamalarında nasıl ele alındığını klasik ve çağdaş metinler üzerinden katılımcılarla paylaşacak.

Yeşim Özsoy-Giannina Carbunariu'nun düzenlediği "Gerçeklikten Kurguya ve Yeniden Gerçekliğe" atölyesi ise 12 Mayıs'ta 17.00'de Müze Gazhane Meydan Sahne'de düzenlenecek.

Gonca Gümüşayak'ın düzenlediği "Oyuncular için Hareket Atölyesi" 16 Mayıs'ta 12.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Stüdyo 1'de yapılacak. Atölyeye katılım 20 kişiyle sınırlı olacak.

Oyuncu ve yazar Zeynep Kaçar'ın düzenlediği "Yazarlık Atölyesi" de 16 Mayıs'ta 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi ÇGSM-3.Kat'ta gerçekleşecek.

Atölyelere, gencgunleratolye@ibb.gov.tr adresine mail göndererek kayıt yapılabilecek.