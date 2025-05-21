Genç Başarı Eğitim Vakfı 25. Yıl Programını Düzenledi

Gençlerin girişimcilik, yaratıcılık ve liderlik potansiyelini desteklemek amacıyla kurulan Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın (GBEV) 25. yıl programı Rahmi M. Koç Müzesi'nde düzenlendi.

Program kapsamında düzenlenen "JA Impact & Modern Achievement" başlıklı panelde, 115 ülkede her yıl 12 milyondan fazla gence eğitim veren JA Worldwide'ın Başkanı ve CEO'su Asheesh Advani ile birlikte tasarımcı Ayşe Birsel sahnedeydi.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen GBEV Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Bayam, gençlerin ülkenin serveti ve dönüştürücü gücü olduğuna inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"GBEV olarak 25 yıldır gençlerin girişimci zihin yapısına sahip bir şekilde iş hayatına hazırlanması için çalışıyoruz. Son 10 yıl içerisinde 450 binden fazla öğrenciye, 20 binden fazla öğretmene ve 15 binden fazla iş dünyası gönüllüsüne dokunduk. Özellikle GençBizz Lise girişimcilik programımızda Milli Eğitim Bakanlığı protokolüyle beraber 81 ilimizde gençlerimizden öğrendik ve birlikte geliştik. İnovasyon kamplarımız, üniversitelerde gerçekleştirdiğimiz start up programımız, ilköğretimde gerçekleştirdiğimiz JuniorBizz programlarımızla girişimci zihin yapısına sahip bireyler hazırladık. Girişimci zihin yapısında amacımız girişim veya şirket kurdurmaktan ziyade sorgulayan, çözüm üreten ve sürekli daha iyisini yapmak için yılmadan yola devam eden bireyler yetiştirmek ve bu nitelikli iş gücünü de iş dünyasıyla buluşturmak..."

Bayam, vakfın, 1919'da kurulan ve şu an 115 ülkede faaliyet gösteren Junior Achievement'ın bir parçası olduğuna değinerek, "Her yıl 12 milyon gence ulaşıyor ve son 10 yıldır dünyanın en etkili 10 STK'sından biri seçiliyor. Son 4 yıldır da Nobel Barış ödülüne aday." ifadelerini kullandı.

Kitabın ortak yazarlarından biri olan ve aynı zamanda gençleri istihdama ve girişimciliğe hazırlamaya yönelik çalışmalarıyla tanınan Advani de kitabın küresel gençlik potansiyeline ışık tutmayı amaçladığını dile getirdi.

"Deneyim programları geliştiriyoruz"

GBEV Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın 25 yıllık yolculuğuna ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin 81 ilindeki gençlerle ve çocuklarla çalıştıklarını aktaran Çelebi, "Yalnızca geçtiğimiz yıl 214 binin üzerinde çocuk ve genç programlarımıza dahil oldu. İster 5 ister 30 yaşında olsun, ki bu bizim yaş aralığımız, yaptığımız her çalışmada bizim için önemli olan, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak ve o yüzden de deneyim programları geliştiriyoruz. İlkokulda oyunlarla, aile içinde kutu oyunlarıyla ama liseye geldiklerinde kendi işlerini kurarak, yöneterek hatta tasfiye ederek bütün bir süreci deneyimledikleri programlardan gençleri geçiriyoruz. Bizimle beraber ilerleyen sadece öğrencilerimiz değil. Öğretmenlerimiz burada çok kritik bir noktada. Ülkedeki bütün öğrencilere açık olacak şekilde programlar düzenleyebiliyoruz." diye konuştu.

Asheesh Advani ile geçen yıl "Modern Achievement" kitabının hayalini kurduklarına değinen Çelebi, "Bugün bunun lansmanını yapıyoruz. Bundan sonrasında daha fazla öğrenciye ve iş dünyası liderine erişecek bir eser bırakmış olduk. Modern başarıyı her noktadan elde edebilecekleri bir kitapla tamamlamış olduk. O yüzden o da bizim için ayrıca kıymetli." dedi.

Kapital Medya Yayıncılık ile hazırlanan Modern Achievement (Modern Başarı) isimli eserde, vakfın çeyrek asırlık çalışmaları kamuoyuna sunuldu.

Farklı ülkelerden girişimcilik ve liderlik hikayelerine yer verilen ve gençlere ilham vermesi hedeflenen kitap, eğitimciler ve iş dünyası için de önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.