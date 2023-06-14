Edirne'de genç bir avukat, bürosunda intihar etti. Olay, Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Caddesi Armoni Sokak'ta bulunan Edirne Adliyesi karşısında avukatlık bürosunda yaşandı.

Genç avukat bürosunda intihar etti

EDİRNE - Edirne'de genç bir avukat, bürosunda intihar etti.

Olay, Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Caddesi Armoni Sokak'ta bulunan Edirne Adliyesi karşısında avukatlık bürosunda yaşandı. Sabah saatlerinde bürosuna gelen Edirne Barosu avukatlarından M. Z. Y. (30), tek başına kaldığı esnada tabancayla yaşamına son verdi. Meslektaşlarının ölüm haberini alan avukatlar da olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı.

Genç avukatın boşanma aşamasında ve borçlarının olduğu iddia edildi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından genç avukatın cenazesi otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.