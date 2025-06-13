Gemlik'te Zeytinlikte Yangın Çıktı

Gemlik'te Zeytinlikte Yangın Çıktı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlikte bulunan bir kulübede çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlikteki kulübede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Gemlik ile Orhangazi ilçeleri arasındaki zeytinlikte bulunan bir kulübede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Yangının çıkışı nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Kazım Bulut - Güncel
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