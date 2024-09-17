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Gemlik'te Silahlı Kavga: İki Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden Süleyman Şahin'in daha önce husumetli olduğu Ahmet A. ve Hasan Emre Ş. tarafından vurulduğu iddia ediliyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Süleyman Şahin'in hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alınan Ahmet A. ve Hasan Emre Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye gönderildi.

Olay

Süleyman Şahin (27) ile önceden aralarında husumet bulunan Ahmet A. (22) ve Hasan Emre Ş. (19), Gemlik Gençali Mahallesi'nde 11 Eylül'de karşılaşmıştı.

Sahilde aralarında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet A. ve Hasan Emre Ş. tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen Şahin ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Katil zanlıları Ahmet A. ve Hasan Emre Ş. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Eylül'de Bursa'da yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel

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