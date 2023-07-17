Gemlik'te Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga götürüldü.