Gemlik'te Kafede Yangın: Kafe Kullanılamaz Hale Geldi

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 3 katlı binanın teras katındaki kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Umurbey Mahallesi Kayalar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın teras katındaki kafede çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, aynı binadaki ev ve iş yerlerine de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kafe kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.