Bursa'da evinde bıçakla öldürülen kadının kızının sevgilisi tutuklandı

Güncelleme:
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 65 yaşındaki Fatma Ekinci, evinde bıçaklanarak öldürüldü. Kızı serbest bırakılırken, sevgilisi E.B. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde evinde öldürülmüş halde bulunan kadının kızı serbest bırakıldı, erkek arkadaşı tutuklandı.

İlçede ikamet eden 65 yaşındaki Fatma Ekinci'nin evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ekinci'nin kızı ile sevgilisi E.B'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.B. tutuklandı, kadının kızı ise serbest bırakıldı.

Hamidiye Mahallesi Yavuz Sokak'taki evinde ikamet eden Fatma Ekinci, dün eşi Nihat Ekinci'nin namaza gitmesinin ardından yakınları tarafından bıçakla öldürülmüş halde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Kazım Bulut
