Gemlik'te cipin çarptığı genç kız yaralandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde yolun karşısına geçerken cipin çarptığı N.B. (17), yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, salı günü saat 15.30 sıralarında Gemlik ilçesine bağlı Terminal Girişi'nde meydana geldi. Hasret D.'nin (35) kullandığı 16 BMS 33 plakalı cip, Umurbey Yolu'na dönüş yaptığı sırada, karşıya geçmek isteyen N.B.'ye çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı N.B., ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan N.B.'nin iki bacağının kırıldığı ve ameliyatla platin takıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücü Hasret D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.