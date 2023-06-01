Gemerek'te etkili olan sel yolu ulaşıma kapattı
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sel, Gemerek Çepni kasabası yolunu ulaşıma kapattı, selin çekilmesi sonrası temizlenen yol yeniden ulaşıma açıldı.
Gemerek'te etkili olan sel yolu ulaşıma kapattı
SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sel, Gemerek Çepni kasabası yolunu ulaşıma kapattı, selin çekilmesi sonrası temizlenen yol yeniden ulaşıma açıldı.
Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak sonrası sel meydana geldi. Selin gelmesiyle Gemerek Çepni yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Araçlar ilerleyemeyince araçlarından inen sürücüler seli cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yağışın etkisini azaltmasıyla sel suları çekildi. Suların çekilmesi sonrası belediye ekiplerince çamurdan temizlenen yol yeniden ulaşıma açıldı.