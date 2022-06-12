Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu - Haberler

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Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Bozduman - Güncel
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Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. İlçeye bağlı Eşikli köyünde yaşanan selde bazı evleri su basarken, tarım arazileri ise zarar gördü.

İlçe genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 saat süren yağışla birlikte ilçeye bağlı Eşikli köyünde sel meydana geldi. Bazı evleri su basarken köyün içme suyu şebekesi ve elektrik hatları ise zarar gördü. Ayrıca sel suları tarım arazilerini de etkiledi. Selin ardından İlçe Kaymakamı İlhan Kayatürk ve Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı köye gelerek incelemelerde bulundu. Belediye ve karayolları ekipleri sel sularından etkilenen köyde temizlik çalışması başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Bozduman - Güncel

Hisarcık Gemerek Eşikli su Güncel Haberler

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