Gemerek'te Dron Pilotluğu Kursu Başarıyla Tamamlandı

Gemerek'te Dron Pilotluğu Kursu Başarıyla Tamamlandı
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde düzenlenen İHA-1 ticari dron pilotu kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler belgelerini aldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü, dron teknolojisi ve güvenli uçuş teknikleri hakkında bilgi verdi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde düzenlenen dron kursu sona erdi.

Gemerek Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen İHA-1 ticari dron pilotu kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler, düzenlenen törenle belgelerini aldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemalettin Adıgüzel, yaptığı konuşmada, kurs boyunca kursiyerlere dron teknolojisi, uçuş kuralları, hava hukuku, haritalama ve güvenli uçuş teknikleri konularında bilgiler verdiklerini söyledi.

Dron kullanımının tarımdan haritacılığa, güvenlikten medya sektörüne kadar birçok alanda yaygınlaştığını belirten Adıgüzel???????, bu alanda nitelikli bireyler yetiştirmenin önemini anlattı.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
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