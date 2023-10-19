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Gemerek'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

İ.Ç. (26) yönetimindeki 38 VE 674 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunun Gemerek ilçesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, Gemerek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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