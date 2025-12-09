Sivas'ta 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.H.Y. yakalandı. Emniyet ekipleri, aranan hükümlü için yaptıkları çalışmada başarılı oldu.
Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışması sonucunda hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen S.H.Y. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel