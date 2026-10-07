Gemerek Kaymakamı Koca, tayini İncesu'ya çıkan müdür Berk'e başarı belgesi verdi

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Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, ilçeden tayini çıkan Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Müdürü Rabia Berk'e başarı belgesi takdim etti.

Koca, uzun yıllar ilçede görev yapan ve Kayseri'nin İncesu ilçesine tayini çıkan Berk'i makamında kabul etti.

Hizmetlerinden dolayı Berk'e teşekkür eden Koca, yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, başarı belgesi takdim etti.

Kaynak: AA