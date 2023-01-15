Gelişmeyi avukatı paylaştı! Netflix'ten suç örgütü lideri Sedat Peker'e proje teklifi

Türkiye'de de hizmet veren popüler dijital içerik platformu Netflix'in suç örgütü lideri Sedat Peker'e bir proje teklifinde bulunduğu iddia edildi. Peker'in avukatı Ersan Barkın katıldığı bir yayında "İnsanlar, Sedat Peker videoları IMDb'ye düştüğü zaman bunu bir miktar espri konusu yaptılar ama Netflix'ten Sedat Peker'le gerçekten iletişim kuruldu" ifadesini kullandı. Barkın, Peker'in ise bu teklife "Beni oynayacak kişi çok çılgın olmalı" yanıtını verdiğini aktardı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın katıldığı bir yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'de de hizmet veren dünyaca ünlü dijital içerik platformu Netflix'in Sedat Peker'e proje teklifinde bulunduğunu öne süren Barkın, bu girişimin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) firari olarak bulunan Peker'in YouTube videoları sonrasında geldiğini söyledi.

IMDB'DE KATEGORİ AÇILMASIYLA HAREKETE GEÇTİLER

Film, dizi, televizyon programları, video oyunları ve internet içerikleri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bilgi bankası IMDb'de Peker adına kategori açılmasının Netflix ekiplerinin dikkatini çektiğini belirten Barkın, bunların ardından Netflix'in Peker'le iletişime geçtiğini iddia etti.

"İNSANLAR BİR MİKTAR ESPRİ KONUSU YAPTILAR AMA..."

Peker'in avukatı Ersan Barkın katıldığı bir YouTube programında şunları söyledi: "Netflix'in resmi teklifi vardı. İnsanlar, Sedat Peker videoları IMDb'ye düştüğü zaman bunu bir miktar espri konusu yaptılar ama Netflix'ten Sedat Peker'le gerçekten iletişim kuruldu" ifadesini kullandı.

PEKER'İN VERDİĞİ YANITI DA AKTARDI

Barkın, Peker'in Netflix'ten gelen teklife "Kim oynar bilmem ama bir oyunculuk yeteneğinden ziyade öz hayatında da çok çılgın bir karakter olması gerekiyor" yanıtını verdiğini de aktardı.