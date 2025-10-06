Haberler

Gelinlik Elbiseler İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Kayseri'de durdurulan bir takside yapılan aramada, 25 kilogram uyuşturucu metamfetamin, gelinlik elbise üzerine işlenmiş şekilde ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, durdurulan araçta gelinlik elbise üzerine işlenmiş şekilde 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı. Bu kapsamda yapılan istihbarat çalışması sonucunda bir taksi durduruldu. Yapılan aramada taksinin bagaj kısmında yer alan bavulda 2 adet gelinlik elbise üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş şekilde 25 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü.

