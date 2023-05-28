Gelinle damat oy kullanarak düğüne gitti
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Amasya'nın Suluova ilçesinde Esra İşçihan, Metin Zengin çifti düğünlerinden önce oylarını kullandı.
Amasya'da gelinle damat önce oy kullandı sonra düğüne gitti
AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde Esra İşçihan, Metin Zengin çifti düğünlerinden önce oylarını kullandı.
Gelinlik ve damat elbisesiyle Cumhuriyet Ortaokuluna gelen çiçeği burnunda çift, evraklarını görevli memura teslim edip 1002 no'lu sandıkta oylarını kullandılar.
Görevlilerin mutluluklar dilediği çift, verdikleri oyun vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Seyfullah Uzun - Güncel