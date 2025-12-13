Burdur'da yeni evlenen çift, kitap fuarını ziyaret etti

Burdur'da gelin ve damat, nikah törenlerinin ardından 13. Kitap Fuarını gezdi.

Pelinsu ve Emre Çakı çifti, gelinlik ve damatlıkla Burdur Belediyesi 13. Kitap Fuarını ziyaret ederek, imza gününde bulunan yazarlarla sohbet etti.

Yazarlar, genç çifte, kitap hediye etti.

Pelinsu Çakı, yaptığı açıklamada, nikah sonrasında fuar alanına geldiklerini, mutluluklarına fuardaki yazarların ve ziyaretçilerin de ortak olduğunu söyledi.

Emre Çakı da herkesi kitap okumaya davet etti.