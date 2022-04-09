Gelin geldiği tekneyle 5 yıl sürecek dünya turuna çıktı

Evlendikleri günden bu yana 9 yıldır teknede yaşayan çift, 5 yıl sürecek dünya turuna törenle çıktı

Gittikleri ülkelerde Türk bayrağını dalgalandırarak kültür elçiliği yapacaklar

ANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesinden yaşayan deniz sevdalısı Özkan-Özlem şahin çifti yelkenli ile 5 yıllık dünya turuna düzenlenen törenle çıktı. Gittikleri ülkelerde Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşayacaklarını belirten çift, kültür elçiliği görevini üstlenecek.

2013 yılında evlenen Özkan ve Özlem Şahin çifti, o günden bu yana yaşamlarını teknede sürdürüyor. Gürcistan'dan Suriye'ye yelkenliyle yolculuk yapan en genç Türk çifti unvanına sahip Şahin çifti, 5 yıl sürecek dünya turu için hazırlıklarını tamamladı ve 12 metrelik yelkenli teknelerinin bağlı olduğu limanda uğurlama töreni düzenlendi. Dünya turunu sosyal medya üzerinden paylaşacak olan Şahin çifti, 9 Finike ilçesinden yola öğle saatlerinde yola çıkarak mavi yolcuklarına başladı. Dünya turu boyunca 'daha az tüketmek' mottosu ile hareket edeceklerini belirten çift, turlarında sıfır emisyon ve karbon ayak izine de dikkat çekecek.

" Ortalama 5 yıl sürecek"

Kurdele kesiminin ardından yelkenliye çıkan Özlem Şahin, "9 yıldır teknede yaşıyoruz. Evlendiğimizden bugüne kadar teknedeyiz. Finike'den halatı kesiyoruz. Buradan yola çıktığım için kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü portakal çiçeğinde yetiştim. Portakal çiçeği kokusunu da beraberinde götürüyorum Türk bayrağını dünya denizlerinde dalgalandırmaktan gurur duyacağım. Daha çok Türk denizcilerinin dünya denizlerine yelken açsın istiyoruz. Ortalama 5 yıl sürmesini hedefliyoruz rota daima batıya, ilk hedef Yunanistan sonrası rüzgar nereye eserse aslında. Ekvator kuşağında gideceğiz gittiğimiz yerlerde hep yaz olacak 25-30 derece inşallah hep bu tişörtlerle dolaşacağız" diye konuştu.