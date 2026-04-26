Gelin çiçeğini, oğlunun mezarının başına koydu

BURDUR'un Çavdır ilçesinde cuma akşamı kına geceleri yapılan, düğünlerinin yapılacağı dün sabah ise nişanlısı Ayşegül Maral (20) ile banyoda ölü bulunan Fatih Özaslan'ın (34) cenazesi, toprağa verildi.

BURDUR'un Çavdır ilçesinde cuma akşamı kına geceleri yapılan, düğünlerinin yapılacağı dün sabah ise nişanlısı Ayşegül Maral (20) ile banyoda ölü bulunan Fatih Özaslan'ın (34) cenazesi, toprağa verildi. Özaslan'ın babası Adem Özaslan, planlanan düğün için hazırlanan gelin çiçeğini oğlunun mezarının başına koydu.

Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde geçen cuma akşamı kına gecesi eğlencesi yapan Ayşegül Maral ile Fatih Özaslan, yakınları tarafından dün saat 09.30 sıralarında evlerinin banyosunda hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Dün düğünleri yapılacak çiftin cenazesi, morga götürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, çiftin, banyodaki şofbendeki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği üzerinde duruyor.

'ALLAH CENNETTE KAVUŞTURACAK'

Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ın cenazeleri, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. 3 kardeşin en küçüğü olan Fatih Özaslan'ın ağabeyi İbrahim Özaslan, "İki ömrünün baharında kardeşim ve kızımız gibi gördüğümüz gelinimizin cuma günü kınalarını yaktık. Mutlu mesut ayrıldık. Sabah böyle bir acıyı yaşamasak çok iyi olacaktı ama takdiri ilahi. Allah bunları cennette kavuşturacak. Acımız büyük. Herkese sabır diliyorum" dedi.

GELİN ÇİÇEĞİNİ MEZARIN BAŞINA KOYDU

Ayşegül Maral'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Adana'nın Ceyhan ilçesine gönderildi. Fatih Özaslan için ise bugün Çavdır'ın Küçükalan köyünde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Özaslan'ın cenazesi, köy mezarlığına getirildi. Dün yapılması planlanan düğün için hazırlanan gelin çiçeği, babası Adem Özaslan tarafından oğlunun mezarının başına konuldu. Cenazede Fatih Özaslan'ın yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Ardından Fatih Özaslan'ın cenazesi toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı

45 yıl sonra aynı otel! Trump'a suikast girişiminde tuhaf tesadüf
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru

Gülistan Doku iddiası infial yarattı Soylu sessizliğini fena bozdu
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı

Tüm ürünlerin fiyatı 100 liraya indi dükkan önünde izdiham yaşandı
Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı

Festivale damga vuran görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

Eski vali Gülistan kaybolmadan günler önce bu konuşmayı yapmış
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var

Görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı

Tüm ürünlerin fiyatı 100 liraya indi dükkan önünde izdiham yaşandı
Hac yolunda hayatını kaybetti

Dualarla çıktığı yolda kutsal topraklara varamadan hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi

Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor